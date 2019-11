Tá na Mesa debate tema da 65º Feira do Livro: “Curiosidade é o que nos move”

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) presta homenagem à 65ª Feira do Livro de Porto Alegre na próxima quarta-feira (13). A cultura vai estar no palco econômico dos debates com o seu combustível principal: a curiosidade que move os escritores.

O painel contará com a presença de escritores e ex-patronos, além de comunicadores: a patrona da Feira do Livro deste ano, Marô Barbieri, os ex-patronos Dilan Camargo (2015) e Cíntia Moscovich (2016), o escritor Felipe Daiello, e a jornalista Tânia Carvalho, homenageada da Feira.

O evento ocorre no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre, a partir das 12 horas desta quarta-feira (13).

TÁ NA MESA

Palestrantes: Marô Barbieri, patrona da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre; Dilan Camargo e Cíntia Moscovich, patronos em 2015 e 2016; Felipe Daiello, escritorr; e Tânia Carvalho, jornalista e homenageada da 65ª Feira do Livro

Tema: “65ª Feira do Livro: Curiosidade que nos move”

Quando: -feira, dia de 2019, 12h

Endereço: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre