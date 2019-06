“Tá na Mesa” reúne autoridades para debater sobre projeto da Reforma da Previdência

Representantes do poder legislativo gaúcho debateram a Reforma da Previdência no evento “Tá na Mesa”, organizado pela Federasul, que aconteceu nesta quarta-feira (26). Os deputados, de nove bancadas, deram suas opiniões e também como cada grupo partidário pretende votar a proposta do Governo Federal.

No evento estavam presentes os presidentes estaduais do PSDB, Mateus Wesp; do PSB, Mário Bruck, do PP, Celso Bernardi; do PDT, Pompeo de Mattos; do PT, Pepe Vargas; do PTB, Luiz Carlos Busato; do PSL, Nereu Crispim; e do NOVO, Guilherme Enck. O MDB foi representado pelo deputado Gabriel Souza, secretário-geral do partido.

“Não podemos apoiar uma reforma que retira direitos dos trabalhadores” afirmou o deputado estadual Pepe Vargas, do PT.

Em contrapartida, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB) disse falou sobre o posicionamento do partido. “Essa reforma começou a ser encaminhada ainda no governo do nosso ex-presidente Temer. Nós do MDB apoiamos a reforma, mas com algumas ressalvas” afirmou ele.

Também participaram do evento personalidades e autoridades dos mais diversos setores da economia gaúcha. Além das pessoas que se inscreveram através do site da Federasul.

