A reunião-almoço Tá na Mesa da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) desta quarta-feira (26), no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre, vai debater a Reforma da Previdência. Representantes regionais de nove bancadas na Câmara dos Deputados vão dizer o que pensam da reforma e como cada bancada irá votar.

