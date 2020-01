Rio Grande do Sul Tabeliães são condenados por lavagem de dinheiro e peculato no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Os crimes ocorreram em Rio Grande Foto: MP/Divulgação Os crimes ocorreram em Rio Grande. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

A partir de uma investigação realizada pela Promotoria de Justiça Criminal de Rio Grande, no Sul do Estado, uma tabeliã e seu filho, que atuava como tabelião substituto, foram condenados por lavagem de dinheiro e 385 crimes de peculato.

Em relação à lavagem, os réus ocultaram a origem do dinheiro ilegal e mantinham como atividade econômica uma padaria no Centro de Rio Grande. Os crimes de peculato ocorreram entre 2007 e 2011 e consistiram na apropriação de valores pagos pelos clientes do cartório para o recolhimento de imposto e de despesas relativas à custa do registro de imóveis.

A tabeliã foi condenada a dez anos e 11 meses de prisão, e o tabelião substituto a 12 anos de reclusão, ambos em regime fechado. Também foram aplicadas aos réus penas de multa e reparação dos danos aos prejudicados, bem como perda da função pública.

Ambos já haviam sidos afastados administrativamente do cartório. Cabe recurso das sentenças.

