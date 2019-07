Talentos mirins serão revelados no Bella Barcelona Ninõs

As passarelas da moda, o mundo da televisão, youtube, cinema e séries sempre estão em busca de novos talentos mirins. Pensando nisso, a agência de talentos Bella Hub prepara o mais grandioso evento kids já produzido no Sul do Brasil. O Bella Barcelona Ninõs, que ocorrerá dia 21 de setembro, às 10h, no Centro de Eventos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40), reunirá “chicos y chicas” entre quatro e 11 anos. A atriz Nicole Orsini, de 13 anos, a Berenice do seriado “DPA – Detetives do Prédio Azul”, do canal Gloob (GloboSat), será a estrela mirim convidada.

“Temos uma procura muito grande do público infantil e, por isso, decidimos fazer um mega evento de talentos só para o segmento kids”, afirmou Dartagnan Sant´Anna, CEO da Bella Hub. O Bella Barcelona Ninõs será inspirado na cidade de Barcelona, na Espanha, que é considerada um dos principais centros turísticos e culturais do mundo, influenciando o entretenimento, as artes, a mídia e a moda.

Olheiros, produtores e fotógrafos de moda de diversas agências de modelos do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro estarão na capital gaúcha em busca dos novos talentos aptos a brilharem nacionalmente. Para o evento do dia 21 de setembro, o casting participará de workshops de passarela, fotogenia, automake, teatro e expressão corporal e nutrição e terapia comportamental. “Todos os meninos e meninas terão um preparo cuidadoso para brilharem no dia do evento”, concluiu Dartagnan.

SERVIÇO:

O que: Bella Barcelona Niños

Quando: 21 de setembro de 2019

Horas: 10h

Onde: Centro de Eventos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40)

Informações: 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br.

