Um tamanduá-mirim foi resgatado depois de ficar preso no motor de um carro no sábado (16) em Sinop, a 503 km de Cuiabá (MT). Segundo o Corpo de Bombeiros de Sinop, a motorista do veículo ouviu um barulho no capô e encontrou o animal no compartimento do motor. Os bombeiros foram chamados e o animal foi retirado em segurança e sem ferimentos.