Um tanque com produtos químicos voou pelos ares após uma explosão em uma fábrica em Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira (18), enquanto bombeiros combatiam um incêndio no local, conforme mostram imagens obtidas pela emissora turca Haber Global. No vídeo é possível ver pessoas que estavam nas proximidades correndo, em pânico, enquanto o objeto voa.

