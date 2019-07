Tardelli desabafa e projeta nova fase após o gol diante o Libertad

*Valéria Possamai

Muito mais que abrir vantagem na disputa pelas oitavas de final, o gol marcado representa alívio e um recomeço para Diego Tardelli. O atacante, que abriu o marcador na vitória sobre o Libertadl, fez um desafabo após a partida e ressaltou que noite desta quinta-feira representa um novo marco pelo Grêmio.

Em meio a comemoração pelo gol e pela vitória, que garante a vantagem no jogo de volta, na próxima semana, no Paraguai, Tardelli desabafou sobre a fase depressiva que estava passando e destacou o apoio que recebeu do grupo para conseguir a recuperação.

“Muita gente não sabe o que aconteceu. Passei por um momento complicado nestes últimos quatro meses. Me sentia muito infeliz. Vim d um cultura muito diferente da China e cheguei aqui no Brasil vendo muitas coisas negativas, comentários, críticas, mentiras. Isso me deixou muito. Sofri calado. Falaram que o grupo rachou quando cheguei. Que eu não me dava com o Luan, com o Renato. Tudo mentira. Todo mundo me ajudou aqui”, disse o atacante na zona mista da Arena.

Cotado como a contratação mais cara da temporada, Tardelli ainda almeja mostrar seu melhor futebol. Recentemente especulado como possível saída por conta da insatisfação de estar na reserva, o atacante garante que permanece em Porto Alegre e vai em busca de uma nova retomada.

“Espero que seja uma nova história. Estava buscando muito esse gol, era bastante cobrado. Numa partida difícil, importantíssima, para dar um alívio para o torcedor, para o próximo jogo. Espero que as coisas possam mudar e pensar só em coisas positivas”, destacou.

Após a vantagem construída nesta quinta-feira, o Grêmio encara o Libertad, na próxima semana, no Paraguai. Antes disso, o time tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, contra o CSA, fora de casa.

Foto: (Rádio Grenal)

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

