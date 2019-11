Mais um animal marinho morreu vítima da ingestão de plástico largado nos oceanos. Dessa vez, a vítima foi uma tartaruga encontrada na sexta-feira (15) na praia do Cassino, em Rio Grande, no Litoral Sul do Estado.

O animal, que estava bastante debilitado e com poucos reflexos, não resistiu e acabou morrendo, conforme o Cram-Furg (Centro de Recuperação de Animais Marinhos). A tartaruga-de-couro (Dermochelys coreacea) pesava 215 quilos.