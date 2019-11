Magazine Tatá Werneck aponta mudança no corpo após nascimento da filha: “Umbigo alargou”

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Tatá Werneck falou sobre a mudança no corpo após o nascimento da filha Foto: Divulgação Tatá Werneck vai bem mesmo com a crise. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Tatá Werneck falou sobre a mudança no corpo após o nascimento da filha na madrugada desta sexta-feira (29). Responsável por dividir a rotina maternal com os fãs, a apresentadora do “Lady Night” relembrou uma foto de quando estava grávida de Clara Maria, de quem compartilha momentos fofos na web. “#TBT de quando minha barriga tava linda e eu tava começando a perder meu umbigo, que hoje alargou e cabem 3 moedas de um real”, escreveu a atriz, bem-humorada.

A imagem chamou atenção de Thiago Fragoso. “Linda”, elogiou. “Tudo na poupança”, brincou Evandro Mesquita. “Depois que nasce o filho, os pais nunca mais terão uma noite inteira de sono! Mas é linda essa entrega!”, comentou Cid Moreira. “Veja pelo lado bom, pelo menos você ganhou um novo cofrinho para moedas!”, disse Fernando Oliveira. Alguns internautas ficaram preocupados que Tatá ainda estava acordada e a artista contou que estava “cuidando da deusa”.

Na última semana, Tatá celebrou um mês de vida de Clara Maria. Na internet, a apresentadora publicou uma foto com a filha e um texto com uma boa pitada de humor. “Minha neném, minha deusa, Clarex, Claruda, Clareira! Minha pequenininha. Um mês que eu pensei em possibilidades para fugir do hospital com medo da cesariana e você em 5 segundos me mostrou que tudo valeria a pena pra ter você comigo! Eu te amo como não sabia que era possível amar alguém. Deusa da minha vida. Deusa da minha vida toda! Um mês da minha deusinha”, babou.

