Tatá Werneck opta por não viajar com a filha no Réveillon: "Muito bebezinha"

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Tatá revelou que vai romper o ano em casa com a família Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Tatá Werneck respondeu um seguidor no Twitter sobre sua programação para o Réveillon com a filha, Clara Maria. “Onde será que a Tatá vai passar a virada com a linda da Clarex?”, escreveu o fã da apresentadora.

“Em casa. Muito bebezinha ainda para a gente sair”, respondeu a mulher de Rafa Vitti, com quem a humorista surgiu imitando a filha dormindo. A pequena de quase dois meses recebe muitos elogios dos seguidores dos pais quando aparece em fotos, como na que surpreendeu os internautas pela pose feita para um clique do avô, João Vitti.

Na rede social, Tatá Werneck dividiu com seus seguidores como é a rotina de Clara Maria após ser questionada por uma internauta. “Às vezes vou colocar minha bebê para dormir e eu durmo primeiro que ela. Isso acontece com você, Tatá? Ou é a babá que coloca? Fiquei curiosa”, perguntou uma fã da apresentadora do “Lady Night”.

“Ela só dorme se a gente niná-la em pé, ou dorme no peito… aí eu durmo também… mas eu estou neurótica ainda. Ouço ela chorando no quarto mesmo quando ela está no meu colo”, contou a atriz, que promoveu uma festa para comemorar o primeiro mês da filha.

Tatá Werneck compartilha momentos que mostram a maternidade real. Em um deles, a humorista aparece sentada em uma poltrona com os cabelos presos em um coque enquanto amamenta Clara Maria. “Um post pra agradecer o criador da piranha de cabelo”, escreveu a mulher de Rafa Vitti, com quem oficializou a união durante a gravidez da filha. Vários famosos se encantaram com o momento entre mãe e filha. Bruna Marquezine elogiou a amiga: “Deusas!”. “Linda”, disse Isis Valverde.

