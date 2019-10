Táxis recebem permissão para trafegar em faixas exclusivas em Porto Alegre

O prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou nesta quinta-feira (24), via Twitter, a liberação de todas as faixas exclusivas da cidade para o tráfego dos táxis. A circulação começa na segunda-feira, 28, e vai durar alguns meses, para teste e avaliação. A medida, que havia meses estava em análise na EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), foi determinada pelo prefeito após a primeira semana de implantação e adaptação dos motoristas às faixas exclusivas para ônibus das avenidas Independência e Mostardeiro.

Com isso, a prefeitura pretende incentivar o uso do táxi, um serviço público que perdeu espaço nos últimos anos. Em 2014, Porto Alegre contava com 10 mil condutores cadastrados. Hoje, são 6.305 – uma redução de 37% nos últimos cinco anos. A frota também apresenta redução. Passou de 3905 prefixos, em 2014, para 3.817 atualmente. Isso significa 88 táxis a menos na Capital – uma média de 17 carros a menos a cada ano.

Ao permitir que os táxis utilizem as faixas exclusivas, a prefeitura está dando mais competitividade ao serviço, principalmente nos horários de pico. A ideia não é nova e já é bastante utilizada em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com mais agilidade nas viagens, espera-se uma diminuição no tempo de deslocamento dos clientes. Isso pode atrair novos passageiros e reduzir o consumo de combustíveis e emissão de poluentes.

A EPTC acompanha e avalia continuamente a implantação das faixas exclusivas, assim como outras já instaladas há mais tempo.

“É preciso fortalecer o transporte público e os táxis, que, mesmo sendo um meio de transporte individual, fazem parte do sistema de transporte público e contribuem para a redução do número de veículos particulares nas ruas”, diz o secretário Extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

“As mudanças necessárias para melhorar os deslocamentos na cidade não são imediatas nem compostas por ações isoladas. São um conjunto de estratégias que estamos implementando e ainda vamos colocar em prática”, explica.

Segundo o diretor-presidente da EPTC, Fábio Berwanger, além de medidas da administração pública, é preciso uma mudança radical de cultura. Nesta sexta-feira (25), às 10h, a EPTC recebe sindicatos e representantes dos taxistas para detalhar a proposta e responder a dúvidas.

Faixas exclusivas já existentes

As faixas já existentes estão nas vias Cristóvão Colombo, Júlio de Castilhos, Independência, Voluntários da Pátria, Cavalhada, Nonoai, Brasil, Bento Gonçalves, Assis Brasil, Icaraí, Ipiranga, Rodoviária (Rua da Conceição), Independência e Mostardeiro.

Faixas exclusivas que serão implantadas

As faixas que serão implantadas até março são: Goethe, Conceição – Bairro/Centro, Conceição Centro/Bairro, Mauá, João Goulart, Loureiro da Silva – sentido túnel, Paulo Gama/Eng. Luiz Englert, Siqueira Campos, Ipiranga Bairro/Centro II (Antônio de Carvalho até Barão do Amazonas), Ipiranga Bairro/Centro III (Barão do Amazonas até João Pessoa), Silva Só, Azenha, 24 de Outubro e Plínio Brasil Milano Bairro/Centro.