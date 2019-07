Taylor Swift canta “You Need to Calm Down” pela primeira vez, lança indiretas e arrasa no Amazon Prime Day

Ninguém segura a Taylor Swifit! A presença da cantora no Amazon Prime Day Concert desta quarta-feira (10) deu o que falar! Além de cantar, pela primeira vez, seu novíssimo single “You Need to Calm Down”, a loira aproveitou para largar a frase polêmica “os mentirosos e os trapaceiros sujos do mundo”, enquanto fazia uma apresentação de “Shake It Off”.

A fala fez com que todos achassem que foi uma indireta super direta ao ex-empresário da artista, Scooter Braun, que comprou recentemente a gravadora de Taylor, ficando com a posse de toda a discografia já lançada por ela.

Agora, e ao vivo de You Need to Calm Down? Você pode assistir a versão completa neste link! Nós amamos:

