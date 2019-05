Taylor Swift se recusa a responder pergunta sobre casamento e filhos

Com uma agenda de divulgação pesada por toda a Europa a cantora Taylor Swift participou, no ultimo sábado (25) do The Voice France, onde apresentou o single “ME!” primeira de seu novo álbum.

Após sua performance no programa, Taylor falou com a imprensa europeia. Questionada sobre seu futuro com a possibilidade de filhos, a cantora se negou a responder uma repórter alemã afirmando ser uma pergunta sexista e que jamais seria feita a um homem.

“Realmente não acho que essa pergunta é feita aos homens quando eles fazem 30 anos. Não vou responder a isso agora. Ouço as pessoas dizendo que aos 30 se perde um pouco do estresse e da ansiedade que sentíamos antes, e posso dizer que meus 20 anos foram sobre ganhar experiência. Tentar coisas, falhar, cometer erros” disparou ela.

No inicio deste ano Taylor já havia falado sobre sua chegada nos 30 anos para a revista “Elle” na qual listou 30 coisas que aprendeu na vida.

