O técnico em enfermagem Ildson Custódio Bastos virou réu pelo estupro da paciente de UTI Susy Nogueira, de 21 anos. O juiz Alessando Manso e Silva aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A vítima morreu dias depois ainda no hospital. O homem se entregou à Polícia Civil no dia 29 de maio, mas nega que tenha cometido o crime.

