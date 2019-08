Técnico Odair fecha treino e Inter pode ter novidade no ataque contra o Flamengo

*Valéria Possamai

Precisando marcar gols para reverter a desvantagem do primeiro jogo e seguir adiante na Copa Libertadores, o Inter poder ter novidade no ataque para encarar o Flamengo. Nesta segunda-feira, o técnico Odair Hellmann fechou a atividade realizada no estádio Beira-Rio testando nova alternativa para o setor ofensivo.

O atacante Wellington Silva foi testado na posição ocupada por Rafael Sobis, no jogo de ida, no Maracanã. Vale lembrar que, Sobis sentiu um desconforto no final de semana, ficando de fora de uma das atividades. Nico López, que jogou contra o Goiás neste domingo, também treinou na vaga. A informação é da Rádio Grenal.

Para a decisão desta quarta-feira, no Beira-Rio, o colorado precisa vencer por 3 a 0 para garantir a classificação no tempo normal. Caso devolva o mesmo placar do primeiro jogo, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Vale lembrar que, nesta fase há gol qualificado, ou seja, caso o Flamengo marque, o Inter precisará superar o adversário por uma diferença de três.

Ainda nesta terça-feira, o grupo de jogadores realiza uma última atividade, às 15h30, também no estádio Beira-Rio. Os minutos finais da atividade serão liberados para o acesso dos torcedores, que vêm se mobilizando e preparando um alentaço na véspera da decisão.

