Teixeirinha Filho passa a ser patrono do Instituto VER Hesiodo Andrade

Pela sólida amizade que João Firme teve com Teixeirinha, seu filho e neto decidiram aceitar o convite para ajudar o Instituto Ver Hesíodo Andrade a desenvolver seus projetos sociais e adquirir uma sede.

João Firme de Oliveira reassumiu a presidência do Instituto Ver, que comandou em 2007 e 2008 quando fundou a entidade, por convite da responsável técnica, Dra. Rosane da Cruz Ferreira, pediatra e oftalmologista, fundadora da entidade e introdutora do Teste do Olhinho e de sessões de estimulação e reabilitação visual infantil gratuitamente em crianças com até 10 anos, para evitar a cegueira precoce. Ela leciona para oftalmologistas do mundo como pesquisadora e cientista da Organização Mundial da Saúde na John Hopkins, Universidade TOP de Medicina Americana.

Teixeirinha Neto será o líder da juventude que, aos sábados ou domingos, visitará instituições do 3º Setor em Porto Alegre, levando carinho, alegria e música aos necessitados.

Deixe seu comentário: