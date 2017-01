Fluxo intenso nas estradas. A água foi um dos principais atrativos para aliviar o calor da orla

O final de semana foi de tempo limpo, com muita movimentação na orla. Mesmo com o o retorno à Capital de centenas de pessoas neste final de semana, o fluxo continua intenso. As praias estiveram lotadas e a grande atratividade ficou para o mar, todos procurando aliviar o calor dentro da água, o que exigiu atenção dos salva-vidas, atento a todos os veranistas, impondo proteção e prevenção.

