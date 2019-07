O tempo segue firme e com temperatura baixa em todo o Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (9). De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de geada nas zonas rurais e em pontos de áreas urbanas, incluindo a região metropolitana e Porto Alegre. Ao longo do dia os termômetros aumentam, deixando a temperatura amena durante a tarde. Já à noite, o clima volta a ficar frio.

Deixe seu comentário: