Terça-feira é de sol em todo Rio Grande do Sul

Esta terça-feira (24) deve ser ensolarada em todas as regiões gaúchas, com poucas nuvens ao longo do dia. O dia começará menos frio em comparação aos dias anteriores, mas ainda assim há a possibilidade de temperaturas baixas e risco de geada na metade Norte e Serra. As mínimas se elevam mais no Sul e no Oeste.

Durante a tarde, o clima será agradável, com máximas entre 22°C e 25°C na maioria das cidades gaúchas. Em Porto Alegre, o sol predomina ao longo do dia. A mínima é de 9°C, já a máxima deve chegar na casa dos 24°C.

