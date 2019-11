Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu o estado de Chiapas, no Sul do México, na terça-feira (19), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Não há relatos imediatos de vítimas ou danos. De acordo com o USGS, o tremor ocorreu a uma profundidade de 26 km e a 120 km a Oeste da região do Estado de Suchiate.