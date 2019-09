Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu o norte do Paquistão nesta terça-feira (24), matando 22 pessoas e ferindo mais de 200, disseram autoridades do governo e da polícia. Fotos e vídeos mostram prédios desabados e estradas com rachaduras grandes o suficiente para engolir carros na cidade de Mirpur.

