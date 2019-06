Um terremoto de magnitude 6,4, mais tarde elevado a 6,8, atingiu, nesta quarta-feira (19), as ilhas Kermadec, um arquipélago da Nova Zelândia. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora a atividade sísmica em todo o mundo, registrou o terremoto a 10 km de profundidade sob o fundo do mar e 963 km a nordeste de Tauranga. As ilhas estão desabitadas e não houve risco de tsunami.

