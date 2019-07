Terremoto nas Filipinas deixa 8 mortos e dezenas de feridos

Ao menos dois terremotos atingiram diversas ilhas do norte das Filipinas, neste sábado (27). Cerca de oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas conforme as autoridades locais. Os terremotos ocorreram com algumas horas de intervalo na província de Batanes, um grupo de pequenas ilhas situadas ao largo de Luzon, a maior ilha do país. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os terremotos atingiram 5,4 e 5,9 graus de magnitude, e até o momento não houve alerta de tsunami.

O oficial da polícia local, Uzi Villa, informou que devido ao horário do primeiro terremoto a maioria da população ainda estava em casa. De acordo com Villa, algumas pessoas morreram porque estavam dormindo.

As Filipinas integram o chamado “Círculo de Fogo”, um arco com intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao sudeste asiático através do Oceano Pacífico.

