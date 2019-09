Profissionais das áreas de Tecnologia e de Segurança da Informação de todo o Brasil terão mais uma oportunidade de testar os componentes da urna eletrônica, no período de 25 a 29 de novembro, durante o Teste Público de Segurança (TPS) 2019 do Sistema Eletrônico de Votação. Interessados devem preencher formulário na página do TPS na internet até domingo (8).