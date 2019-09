Tetris Challenge: conheça novo desafio que está fazendo sucesso nas redes sociais

O Tetris Challenge é a nova moda da web entre os serviços de emergência. O desafio, que viralizou nas redes sociais durante a última semana, consiste em organizar no chão equipamentos de veículos como carros de polícia, ambulância e caminhões de bombeiro para tirar fotos de cima. Intitulado conforme o clássico jogo Tetris, desafio em que a organização é fundamental para vencer a partida, o Tetris Challenge já chegou a países europeus, asiáticos e latino-americanos.

A brincadeira começou no dia 1º de setembro, com um post da Polícia de Zurique, na Suíça, em página oficial do Facebook. A imagem trazia dois agentes deitados no chão ao lado de seis cones de trânsito, uma vassoura, duas armas e dezenas de outras peças e equipamentos de serviço. “Se você sempre quis saber o que há dentro de um carro de patrulha de trânsito, aqui está”, dizia a legenda da foto.

A imagem foi tirada em um “dia de portas abertas”, quando o departamento fica livre para visitação. A publicação recebeu mais de 4,5 mil likes e logo despertou a atenção de outros serviços de emergência da Suíça. Os corpos de bombeiros de Thussis e Genebra foram os primeiros a imitar o layout da foto original. Não demorou muito para que a brincadeira se espalhasse por outros países europeus, como Holanda, Hungria e Alemanha.

O Tetris Challenge se tornou um fenômeno global e chegou às equipes de emergência das cidades asiáticas Singapura, Taiwan e até no México.

