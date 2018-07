Teutônia tem a 45ª melhor saúde do Brasil. Município fica no Vale do Taquari/RS

No Estado, o município de Teutônia ocupa a 27ª colocação e, no Vale do Taquari, a 7ª posição, conforme o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Já no ranking do IFDM Geral (média dos índices de saúde, educação e emprego e renda), Teutônia está na 110ª posição nacional, 20ª estadual e 4ª regional.

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2018, que mede o desenvolvimento dos municípios brasileiros, foi divulgado, recentemente, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados de 2016. Segundo o IFDM 2018, que monitora os indicadores sociais em 5.471 municípios, Teutônia tem a 45ª melhor saúde do Brasil. Com a pontuação 0.9654, Teutônia possui, ainda, a 27ª melhor saúde do Estado e a 7ª melhor do Vale do Taquari.

No IFDM Emprego & Renda, Teutônia tem o índice 0.6735 e ocupa a 313ª posição do Brasil, 44ª no Estado e 5ª no Vale do Taquari. E no IFDM Educação, o município tem o índice 0.8936, colocando Teutônia na 741ª posição no país, 67ª no Estado e 12ª na região. Já no IFDM Geral (média dos indicadores de saúde, educação e emprego e renda), Teutônia teve o 110º maior desenvolvimento no Brasil com o índice 0.8442. No Estado, ocupa a 20ª posição e, no Vale do Taquari, a quarta colocação.

O estudo adota uma escala de avaliação que vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento do município. As cidades são divididas em quatro categorias: baixo desenvolvimento (de 0 a 0.4), desenvolvimento regular (0.4 a 0.5), desenvolvimento moderado (de 0.6 a 0.8) e alto desenvolvimento (0.8 a 1). Com exceção do IFDM Emprego & Renda, que teve desenvolvimento moderado, Teutônia registrou alto desenvolvimento em todos os índices, incluindo o IFDM Geral.

Para o prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, o desempenho reflete os investimentos na saúde e nas demais áreas realizados nos últimos anos. “A soma de nossos esforços, com seriedade, planejamento, fortes investimentos e muito trabalho nos trazem a possibilidade de construir essas importantes conquistas e tornar a saúde mais próxima das pessoas. Com alegria recebemos mais este importante resultado. No entanto, não nos acomodamos. Com nosso trabalho dia após dia, vamos melhorar ainda mais a vida dos teutonienses”, afirma.

