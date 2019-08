Thammy Miranda responde seguidor sobre seu ciclo menstrual e órgãos reprodutores

Thammy Miranda usou seu Instagram para responder dúvidas dos fãs por meio de uma ferramenta que o aplicativo oferece. Um dos questionamentos enviados era sobre o período menstrual do ator.

“Você tirou o útero e os ovários? Se não, como faz em questão a menstruação?”, escreveu o seguidor. Prontamente, Thammy esclareceu: “Já tirei tudo, não tem mais nada”.

Na sequência, Thammy respondeu sobre a expectativa do nascimento do primeiro filho, Bentho, e sobre a relação diária com sua mulher, a modelo Andressa Ferreira. O resultado positivo para a gravidez veio à tona no dia 27 de junho.

Diante de várias perguntas, um seguidor foi um pouco mais além e fez uma questionamento ousado. “Você faz sexo anal com a Andressa?”. Com bom humor, o filho de Gretchen respondeu: “A gente começou a fazer agora, depois da gravidez. De ano em ano. Anal não é de ano em ano? Não? Como assim?”, disse, aos risos.

