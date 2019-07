“The Archer”: Taylor Swift lança mais uma faixa do novo álbum

Do nada, no fim da tarde desta terça-feira (23), Taylor lançou o single “The Archer”, que faz parte do novo álbum “Lover”. Até então, seu lançamento era apenas boato surgido no Tumblr (rede social que a artista usa com frequência) e só aconteceria após as 18h. Porém, a cantora foi mais rápida e a novidade chegou um pouco antes do previsto, com direito até a lyric video!

Escute:

Continuando a estética da era, a capa do single traz apenas seu título e nuvens em tons de rosa. Em termos de som e composição, Taylor mostrou um lado vulnerável ao refletir sobre um amor que já não funciona mais.

Deixe seu comentário: