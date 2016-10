O Concurso de Salto Internacional Cidade de Porto Alegre (CSI2*-W), conhecido como The Best Jump, começa nesta quinta-feira, 27. A edição 48 do evento, terá 24 provas até o domingo, dia 30 de outubro. Considerado o maior evento de hipismo do sul do País, o The Best Jump vai distribuir prêmios no valor de R$ 330 mil e tem entrada gratuita nos quatro dias de provas, que contam ainda com atrações artísticas do Guri de Uruguaiana e Fábrica de Gaiteiros. Além disso, haverá restaurante, praça de alimentação e o Clube do Pônei.

Atletas do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, além de dois representantes de Portugal, estarão nas pistas da Sociedade Hípica PortoAlegrense. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e reunir um público de cerca de 20 mil pessoas, segundo o presidente do Comitê Organizador do Concurso, João Mazzaferro.

