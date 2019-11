Tiago Nunes já está fora do Athletico-PR. O treinador tinha se colocado à disposição para permanecer no clube até o final do contrato, no dia 8 de dezembro, mas não comanda mais a equipe no Campeonato Brasileiro. A ideia do treinador é não assumir nenhum clube em 2019. Segundo a jornalista Nadja Mauad, Nunes comunicou ao presidente do clube a sua saída na manhã desta terça (5).