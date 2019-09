TIM inicia última fase da Caravana TIM RS

A Caravana TIM Chip TOP, realizada pela agência curitibana Canal, inicia nesta semana a última fase da edição. A ação é realizada num veículo truck adesivado com a oferta TIM Chip TOP que circula em pontos de venda da operadora nos principais municípios do DDD 51. O espaço promocional traz músicas das garotas-propaganda Simone & Simaria, brincadeiras com dados e distribuição de brindes especiais. Dentro do truck, uma experiência de cinema 3D com um óculos de realidade virtual da Samsung é disponibilizado para os moradores da região.

A ação seguirá nesta terça-feira para Venâncio Aires, Santa Cruz, Lajeado, Gravataí e Guaíba, finalizando o percurso em Porto Alegre, dia 17/09. A Caravana já passou por Eldorado, Viamão, Alvorada, Canoas, Sapucaia do Sul, Sapiranga, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Alvorada.

A promoção faz parte do plano de expansão da TIM no Rio Grande do Sul. De acordo com o diretor comercial da TIM para a região Sul, Eduardo Coutinho, “a divulgação do pré-pago nas cidades do DDD 51 faz parte da nossa estratégia de reforçar a presença da nossa marca na região”.

TIM Chip TOP

Durante os dias da Caravana, a TIM divulga o novo TIM Chip TOP. A novidade inclui ligações, Whatsapp, Facebook, Twitter e Messenger ilimitados, com o mínimo de 1GB de internet para usar como quiser por R$ 10 e a primeira semana grátis. Desde julho, a operadora oferece também o Bônus da Madrugada, que triplica o valor de internet contratada para usar da meia noite às seis da manhã, além de disponibilizar a recarga de créditos pelo Whatsapp.

4G

Líder na cobertura de quarta geração no Brasil, a TIM chega com a tecnologia a 211 cidades gaúchas. No Brasil, a rede 4G chegou a 3.321 cidades, o que representa 93% da população. Os usuários dessa tecnologia já somam 36,3 milhões, uma expansão de 16% ano a ano. A frequência 700 MHz está habilitada em 1.548 cidades no Brasil.

