O atacante Nico Lopéz será alvo de análise na noite desta quarta-feira (2), no jogo do Inter diante do River Plate. O Wolverhampton da Inglaterra encaminhou um emissário que acompanhará a partida em busca de detalhes sobre o Uruguaio. A informação é do comunicador da Rádio Grenal, Luiz Carlos Reche.

Artilheiro do Inter em 2019, Nico López tem contrato até a metade de 2020. O Colorado já busca a ampliação do vínculo do jogador.

