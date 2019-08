Time titular do Grêmio retoma os trabalhos após classificação na Libertadores

O elenco principal do Grêmio retomou os trabalhos neste sábado (03). Após a vitória e classificação diante do Libertad, no Paraguai, os titulares haviam recebido folga na sexta-feira.

O técnico Renato Portaluppi promoveu um treino aberto, no CT Luiz Carvalho. Antes das atividades, o treinador conversou durante 5 minutos com o grupo de jogadores no gramado. Logo depois, foram realizados exercícios de aquecimento e um treino em campo reduzido.

Michel, que precisou passar por uma artroscopia no joelho, realizou corridas ao redor do campo. Já a nova contratação gremista, o atacante Luciano, também esteve presente nos trabalhos, treinando como coringa.

A equipe que enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, segunda-feira (05), na Arena, ainda não está definida. O comandante tricolor pode optar por um time misto ou até mesmo atuar com todos os titulares, já que o próximo compromisso do Grêmio fora do Brasileirão será apenas no dia 14, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-PR, em Porto Alegre.

