Seis policiais foram baleados na tarde de quarta-feira (14) durante tiroteio na Filadélfia, no nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia local. Uma ou mais pessoas começaram a disparar contra policiais, segundo chefe da polícia local, em operação contra drogas. Eles não correm risco de morrer. As forças de segurança continuavam no local às 21h desta quarta-feira (de Brasília).

