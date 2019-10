Um torcedor do São Paulo foi espancado por um grupo de integrantes da torcida do Palmeiras, por volta das 23h de quarta-feira (30), na Zona Norte de São Paulo. Ninguém foi preso. Vídeo gravado por câmera de segurança mostra o torcedor, de 43 anos, sendo agredido por cerca de 20 homens. Ele chega a desmaiar e, mesmo caído no chão, recebe chutes e golpes de barras de metal na cabeça.