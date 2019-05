Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas depois que um tornado atingiu El Reno, em Oklahoma, na noite de sábado (25), informaram as autoridades locais. Segundo a agência EFE, as duas vítimas estavam em um parque de trailers. Em entrevista coletiva, o prefeito da cidade El Reno, Matt White, afirmou que as operações de busca e resgate ainda continuam.