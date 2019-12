Notas Mundo Tornados atingem Alabama e Louisiana e deixam mortos

17 de dezembro de 2019

Tempestades deixaram dois mortos no norte do Alabama e um na Louisiana, nos EUA. Desde a manhã de segunda-feira (16), os ventos fortes arrancaram telhados de edifícios, destroçaram árvores e derrubaram linhas de energia. A maior parte dos estragos foi registrada em partes de Louisiana, no Mississippi, Alabama e Texas, disseram autoridades.

