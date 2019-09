Nesta sexta-feira (20), a cantora sueca Tove Lo lançou quarto álbum de estúdio da carreira dela, intitulado “Sunshine Kitty”. O disco, que conta com 14 faixas, mostra o lado mais pop da artista. Entre as faixas estão singles como “Glad He’s Gone” e “Bad as the Boys”. Entre os feats temos, além de Kylie Minogue, o brasileiro Mc Zaac na faixa “Ar U gonna tell her?”, que mistura elementos do funk e pop.

Escute:

