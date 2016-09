Trabalhadores de estaleiro protestam na BR-392, em Rio Grande, contra o atraso no pagamento dos salários

Funcionários do estaleiro da Ecovix em Rio Grande, no Litoral Sul do Estado, realizam um protesto, na manhã desta quarta-feira (21), contra o atraso no pagamento dos salários, férias e verbas rescisórias. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), eles bloqueiam, desde as 6h, os quilômetros 3 e 7 da BR-392, causando congestionamento.

O estaleiro possui 4,5 mil trabalhadores. A Ecovix está envolvida na Operação Lava-Jato, que descobriu o esquema de corrupção na Petrobras.

