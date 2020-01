Polícia Traficante com diversos antecedentes criminais é preso perto de escola na Capital

11 de janeiro de 2020

Porções de crack e maconha foram apreendidas Foto: Polícia Civil/Divulgação

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam um traficante perto de uma escola no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, na sexta-feira (10).

Com o criminoso, foram apreendidas dezenas de pedras de crack e porções de maconha, além de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, estupro, violência doméstica, roubos, furtos, ameaça, sequestro e cárcere privado.

A prisão ocorreu nas imediações da Escola Municipal Professor Elyseu Paglioli. A ação faz parte da Operação Anjos da Lei, que tem como objetivo reprimir o tráfico de entorpecentes perto de colégios.

