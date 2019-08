O jornal “Libération” desta sexta-feira (2) destacou em sua capa uma reportagem sobre o tráfico ilegal de órgãos que se aproveita da situação precária de migrantes dispostos a vender um rim para financiar uma travessia em direção à Europa. “Temos dois rins, não é mesmo. Me explicaram que eu poderia viver com um só e eu precisava do dinheiro”, contou o jovem Alghaliy, de 29 anos.