Com o objetivo de chamar a atenção para a importância da prevenção e difusão de conhecimentos sobre a evolução do tratamento e da cura da Aids, ocorre no dia 11 de julho, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, o Seminário HIV: Aids tem Cura? 2019 – Cases de Sucesso e Estratégias de Prevenção do HIV-Aids. O encontro contará com médicos, pesquisadores, portadores do vírus HIV e familiares.

