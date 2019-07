A Cia Jovem de Dança de Porto Alegre apresenta flash mobs no Centro da capital neste sábado (13). Às 12h, na Praça da Alfândega e, às 12h30, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana. No dia 25 de julho, às 19h30, é a vez do Centro Municipal de Cultura receber a performance, antes da Mostra Inverno de Dança. A entrada é gratuita.

