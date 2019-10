Treino dá sequência à preparação do Inter para jogo contra o Athletico

Debaixo de muita chuva, na tarde desta terça-feira (29) o elenco colorado deu continuidade aos preparativos para o confronto da próxima quinta-feira (31), quando o Inter recebe o Athletico Paranaense, às 21h30min, no Beira-Rio.

Partida da 29ª rodada do Brasileirão, o duelo diante dos curitibanos inaugura a última dezena de jornadas do campeonato, abrindo período no qual cada compromisso se torna ainda mais importante na luta para as equipes alcançarem seus objetivos no torneio.

As atividades desta terça foram realizadas com portões fechados no gramado do Beira-Rio. Em relação à equipe que enfrentou o Bahia no sábado passado (26) e conquistou importante triunfo em Salvador, o técnico Zé Ricardo, que fará sua estreia em Porto Alegre diante do Athletico Paranaense, terá o desfalque do zagueiro Bruno Fuchs, fora pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, D’Alessandro e Patrick voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão no último final de semana.

Antes do treino, o meio-campista Rodrigo Lindoso concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante. Camisa 19 do Colorado, o atleta aproveitou a oportunidade para projetar a reta final do campeonato.

“Faltam 10 jogos, temos nossas metas e objetivos, mas sabemos que tudo será consequência do jogo a jogo. Nosso foco está no que vamos fazer dentro de campo”.

Quinto colocado no Brasileirão com 45 pontos conquistados, o Inter está a quatro de distância do São Paulo, primeira equipe do G-4. Por sua vez, o Athletico é oitavo com 42 pontos. O Colorado encerra a preparação para mais este confronto direto no Brasileirão nesta quarta-feira (30), em treino programado para as 15h30min.