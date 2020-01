Grêmio Treino do Grêmio conta com volta de Marcelo Oliveira

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Zagueiro realizou corridas ao redor do campo Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Depois da derrota na estreia, o Grêmio já trabalha visando o segundo compromisso e a oportunidade de recuperação no Campeonato Gaúcho. E na sequência de treinamentos, uma novidade pode ser observada nesta sexta-feira: a presença de Marcelo Oliveira realizando trabalhos físicos.

O lateral-esquerdo, agora promovido a zagueiro, se recupera de uma grave lesão sofrida no joelho direito ainda em março de 2019. O jogador precisou passar por cirurgia após romper o ligamento patelar, o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral lateral durante o empate em 0 a 0 com o Juventude, pela semifinal do Gauchão, ainda em 28 de março.

Desde então, Marcelo vem passando por processo de recuperação e há a expectativa pelo seu retorno nesta temporada. Em sua primeira aparição em 2020, o jogador esteve no gramado do CT Luiz Carvalho realizando corridas.

A sexta-feira também esteve marcada por um trabalho técnico realizado em campo reduzido, ainda sem indicativo do time que estará em campo no domingo, no estádio Bento Freitas. O certo é que o grupo estará dividido, já que neste sábado tem jogo-treino contra o Athletico-PR e ainda a última atividade antes da viagem para Pelotas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

