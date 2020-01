Esporte Treino fechado no Inter mantém mistério para estreia do Gauchão

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O técnico Eduardo Coudet manteve a sua característica neste início de ano e, mais uma vez, fechou os portões no treinamento do Inter. Na tarde desta quarta-feira (22), apenas o aquecimento foi aberto à imprensa.

Praticamente todo o grupo esteve no gramado do CT Parque Gigante. As exceções ficaram por conta de William Pottker e Rodrigo Dourado. O atacante está liberado da fisioterapia e iniciará a sua própria pré-temporada. Enquanto o volante faz trabalhos de fisioterapia na bicicleta, ainda sem previsão definitiva sobre o retorno aos gramados.

O Colorado estreia no Campeonato Gaúcho amanhã, às 21h30, diante do Juventude. A tendência é que a equipe atue com uma escalação mista, mesclando titulares, contratações e jovens das categorias de base.

