A Trensurb irá realizar operação especial para atender o publico ao fim do jogo entre Inter e Athletico-PR, disputado nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30min, no estádio Beira-Rio. Na ocasião, a Estação Mercado receberá 45 minutos após a conclusão da disputa, no tempo norma ou nos pênaltis. Nesse período, dois trens partirão em direção a Novo Hamburgo.

