Mundo Três americanos morrem em queda de avião que combatia incêndios na Austrália

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Avião ajudava no combate aos incêndios florestais Foto: Reprodução Avião ajudava no combate aos incêndios florestais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Três pessoas morreram nesta quinta-feira (23) após a queda de um avião C-130 que combatia os incêndios florestais no Estado australiano de Nova Gales do Sul, de acordo com autoridades locais.

As vítimas são cidadãos norte-americanos que estavam integrados à equipe estatal de combate às chamas. “Não sabemos ainda o que causou a queda. Simplesmente perdeu-se contato com o aparelho”, disse Shane Fitzsimmons, responsável pelo Rural Fire Service em Nova Gales do Sul.

O avião pertencia à empresa Coulson Aviation. Com o acidente, aumentou para 32 o número de mortos por causa dos incêndios na Austrália.

