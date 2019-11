Três membros da tripulação de um avião ficaram feridos em um voo que ia de Pequim para Sydney durante uma turbulência repentina

Três membros da tripulação de um avião da Qantas ficaram feridos na segunda-feira (4) durante o voo QF108, que ia de Pequim para Sydney após uma turbulência repentina. De acordo com o site The Aviation Herald, a aeronave, um airbus A330-200, estava sobrevoando o oceano Pacífico, perto da ilha de Palau, quando houve uma forte turbulência, deixando três comissários de bordo feridos. As informações são do portal de notícias UOL e da agência de notícias AFP.

O avião seguiu para Sydney, onde pousou cerca de cinco horas depois do incidente. Dois comissários de bordo foram atendidos no aeroporto e o terceiro foi levado a um hospital.

Segundo o site, passageiros relataram que os comissários foram lançados e bateram a cabeça nos compartimentos. Eles disseram que naquele momento não havia aviso sobre turbulência e que o pedido para manter os cintos afivelados não estava acionado.

A companhia informou que os três funcionários sofreram ferimentos leves.

Voo mais longo da história

Em outro caso, no último dia 20, o voo mais longo e sem escalas da história pousou em Sydney, procedente de Nova York, depois de mais de 19 horas de viagem uma proeza que a companhia australiana Qantas quer transformar em um êxito comercial.

O voo experimental QF7879 permaneceu no ar por 19 horas e 16 minutos.

Este foi o primeiro de três voos com os quais a empresa australiana pretende avaliar a viabilidade das viagens ultralongas para a criação de linhas comerciais regulares. Também será organizado um voo entre Londres e Sydney.

O CEO da Qantas, Alan Joyce, chamou a viagem de “momento realmente histórico para a companhia aérea e para o mundo da aviação”.

“É o primeiro de três voos experimentais com os quais veremos que recomendações podem ser feitas sobre como administrar o cansaço dos pilotos, assim como a questão do fuso horário par os passageiros”, declarou ao desembarcar em Sydney.

“Depois de 19 horas neste voo, acho que fomos bem. Tenho a impressão de estava em um voo muito mais curto que este”, acrescentou.

O Boeing 787-9 decolou do aeroporto JF Kennedy de Nova York com apenas 49 pessoas a bordo, basicamente funcionários da Qantas. O peso foi reduzido, o que permitiu embarcar a quantidade suficiente de combustível para os 16.000 quilômetros de trajeto.

De acordo com o site flightradar24.com, o avião pesava 233 toneladas no momento da decolagem, 101 apenas de combustível.

Quatro pilotos comandaram a aeronave em sistema de turnos.